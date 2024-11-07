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Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?

Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor? İşte detaylar...

Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?

Kendi adından esinlenerek isimlendirdiği “Cemiyet Gazinosu” konsept projesinin ilk sahnesini İzmir’de gerçekleştiren Cem Belevi sahnede izleyenleri adeta büyüledi.

Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?
Aylardır üzerinde titizlikle çalıştığı proje kapsamında eski gazino günlerini günümüze taşıyan Belevi, İzmir Swissotel’de düzenlediği konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?

Katılımın hayli yoğun olduğu gecede yakışıklı sanatçıya ünlü komedyen Yavuz Seçkin de eşlik etti.

Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?
Ünlü komedyen sahnede yaptığı Orhan Gencebay takliti ile katılımcıları gülmekten kırdı geçirdi. Belevi sahne öncesi yaptığı açıklamada “ Nostaljik ve kaliteli Gazino kültürünü özleyenler ile bir arada olacağız. Yeni nesille eski nesil eğlence anlayışını bir araya getirerek müzikseverlere unutamayacakları anlar yaşatacağız” dedi.

Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?
Sahnede kendisine eşlik eden Yavuz Seçkin dışında assolist olarak bomba bir isimle anlaşmak üzere olduğunu söyleyen Cem Belevi, kendisine yöneltilen “Yeni gazinocular kralı siz misiniz?” sorusuna gülerek, “Neden olmasın” şeklinde cevap verdi.

 Cem Belevi Gazinocular Kralı mı oluyor?

Cem Belevi bu proje kapsamında 22 Kasım’da Ankara’da ve 29 Kasım’da Gaziantep’te sevenleriyle bir araya geleceğinin müjdesini verdikten sonra bir Türkiye turnesine çıkacağını söyledi.

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