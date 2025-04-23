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Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in AVM turu!

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in AVM turu!. İşte detaylar...

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in AVM turu!

Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in AVM turu!


Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, mağazaları gezip vitrinleri inceledi. Cansu Tosun vitrinlere göz atarken, elini bir an olsun bırakmayan Erkan Kolçak Köstendil, "İki oyunum var, tempom oldukça yoğun ama fırsat buldukça Cansu ile vakit geçiriyoruz, alışveriş yapıyoruz. Cansu'nun zevkine çok güvenirim, fikirleri benim için önemlidir" dedi. Muhabirlere kısa bir süre ayırıp poz verdikten sonra teşekkür eden çift, alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.

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