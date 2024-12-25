 Cansu Tosun'un kış tarzı!

Cansu Tosun, Vadistanbul’da düzenlenen Winter Wonder etkinliğinde görüntülendi. Etkinlik alanında keyifli anlar yaşayan Tosun, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi ve samimi pozlar verdi.

Soruları da yanıtlayan oyuncu, yeni projelerle ilgili olarak, "Bir senaryo okuyorum, ama netleşen bir şey yok" dedi. Yılbaşı planları sorulduğunda ise, "Bizde her şey spontane gelişiyor, şu an için bir planımız yok" yanıtını verdi. Cansu Tosun'un, sade ve şık tarzı dikkat çekerken hayranları da oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

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