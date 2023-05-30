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Can Yaman'ın son hali hayranlarını şok etti

Bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, yeni dizisi için kamera karşısına geçti. İşte detaylar...

Can Yaman'ın son hali hayranlarını şok etti

İtalya'daki dizisi için kamera karşısına geçen Can Yaman'ın son hali hayranlarını şok etti.

Can Yaman'ın son hali hayranlarını şok etti
Oyuncunun sırtı dövüş sahnelerinde çizik içinde kaldı.

Can Yaman'ın son hali hayranlarını şok etti
Sırtının halini Instagram'dan paylaşan Yaman, "Heyecan verici bir diziyi, kutunun dışında bir karakter için bekliyorum. Üst düzey vir yapım ve sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

 

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