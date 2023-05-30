İtalya'daki dizisi için kamera karşısına geçen Can Yaman'ın son hali hayranlarını şok etti.



Oyuncunun sırtı dövüş sahnelerinde çizik içinde kaldı.



Sırtının halini Instagram'dan paylaşan Yaman, "Heyecan verici bir diziyi, kutunun dışında bir karakter için bekliyorum. Üst düzey vir yapım ve sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

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