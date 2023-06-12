Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir yaşamını İtalya'da sürdürüyor. Oyuncunun, kaslı fotoğrafı üç günde 13 binden fazla yorum aldı.



Yaman'a neredeyse tüm ülkelerden mesaj yağdı.



Oyuncuya, daha çok İtalyanlar'ın mesaj gönderdiği görüldü.



Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman'ın dudağına bir şey sürdüğünü yazdı.

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