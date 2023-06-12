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Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti

Bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman'ın kaslı fotoğrafı binlerce yorum aldı. İşte haberin detayları...

Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Can Yaman, bir süredir yaşamını İtalya'da sürdürüyor. Oyuncunun, kaslı fotoğrafı üç günde 13 binden fazla yorum aldı.

Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti
Yaman'a neredeyse tüm ülkelerden mesaj yağdı.

Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti
Oyuncuya, daha çok İtalyanlar'ın mesaj gönderdiği görüldü.

Can Yaman'ın paylaştığı fotoğraf 13 bin yorum aldı! Dudak detayı dikkat çekti
Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman'ın dudağına bir şey sürdüğünü yazdı.

 

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