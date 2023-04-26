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Can Yaman'dan sürpriz aşk...

Can Yaman'ın efsane kaleci Ilker Casillas ile adı anılan İspanyol spiker Eva Gini ile flörleştiği iddia edildi. İşte detaylar...

Can Yaman'dan sürpriz aşk...

Efsane kaleci Ilker Casillas'ın adı bir süredir İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyordu. Ancak İtalyan basınına göre; sarışın güzel sosyal medya aracılığıyla hayranı oluğu Can Yaman'la iletişim kurup flörtleşmeye başladı.

 Can Yaman'dan sürpriz aşk...


İtalya'da büyük hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Eva Gini ile anılıyor.

Can Yaman'dan sürpriz aşk...
Efsane kaleci Ilker Casillas'ın adı bir süredir İspanyol spiker Eva Gini ile anılıyordu.

 Can Yaman'dan sürpriz aşk...

Ancak İtalyan basınına göre; sarışın güzel sosyal medya aracılığıyla hayranı oluğu Can Yaman'la iletişim kurup flörtleşmeye başladı. Yaman da Gini'nin İspanyol spikerin ilgisine de kayıtsız kalmadı. (Takvim)

 

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