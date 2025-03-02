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Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı! İşte detaylar...

Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!

Yakışıklı oyuncu Can Kızıltuğ, Kızıl Goncalar dizisine gözyaşlarına boğan dramatik bir sahneyle veda etti.

 Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!

Diziden ayrılığı büyük yankı uyandıran Kızıltuğ, "Kimse Can'ın öleceğini beklemiyordu. Dramatik bir ayrılık oldu. O kadar fazla mesaj aldım ki... 'Niye öldün?', 'Çok ağladık!', 'Bizi mahvettin!' diyenler oldu.

 Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!

Bir yandan onur verici ama diğer yandan da mezarımın başında kendimi izliyormuş gibi hissettim. Mesajları okurken kendimi tutamadım, O yüzden kendimi izlerken ağladım. Annemler de çok etkilenmişti, yanlarına indiğimde gözyaşlarından konuşamaz haldeydiler" dedi.

 Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!

2 SİNGLE GELİYOR
Sadece oyunculuğuyla değil, müzikal yeteneğiyle dikkat çeken Can Kızıltuğ, iki yeni single üzerinde çalıştığını söyledi. Kızıltuğ, “Şarkılarımın söz ve müziği bana ait, aranjesini ise lise yıllarından beri tanıdığım arkadaşım Berkin Laleli yapıyor.

 Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!

Müzik benim için vazgeçilmez. Benim iç dünyamı ve hayallerimi yansıtan iki şarkım yolda" diyerek açıklık getirdi.

Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!
FESTİVAL FİLMLERİNDE YER ALMAK İSTİYORUM
Başarılı oyuncu, dünyaca tanınan bir isim olmayı hep hayal ettiğini açıklarken, "Bağımsız projelere ve festivallere yöneldim. Bir festival filminde yer almak ve büyük isteklerimden biri" diyerek kariyer yolculuğundaki hedeflerini paylaştı.

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