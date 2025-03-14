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Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu

Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu. İşte detaylar...

Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu

Son dönemin yükselen yıldızlarından Can Kızıltuğ, bir dondurma markasının reklam yüzü oldu!

 Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu


Yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu,

 Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu


genellikle kadın oyuncuların tercih edildiği dondurma reklamlarında enerjisi ve samimi tarzıyla bu kez fark yarattı.

 

Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu
ENERJİSİYLE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ
Reklam filminde doğallığıyla büyük beğeni toplayan Kızıltuğ’un yer aldığı kampanya,

 Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu

nisan ayı sonunda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

 Can Kızıltuğ dondurma reklamında ezberleri bozdu

Pınar Deniz, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin yer aldığı dondurma reklamlarında bu kez erkek bir oyuncunun yer alması reklam dünyasına da yeni bir soluk getirdi.

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