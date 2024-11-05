Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi

Çağla Şıkel, önceki gün çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Ailece geldikleri alışveriş merkezinde Hupalupa Aile Eğlence merkezine geçen Şıkel ve oğulları, trambolin alanında birlikte oyun oynayarak keyifle vakit geçirdiler.



Çocuklarıyla geçirdiği zamanın tadını çıkaran ve eğlenceye eşlik eden Şıkel, manken, sunucu ve oyuncu olarak yaptığı her işin hakkını verdiği gibi, eğlenceli anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekerek o konuda ki ustalığını da konuşturdu.



Gazetecilerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen Çağla Şıkel, her zaman olduğu gibi formda görünümü ve spor şıklığıyla da dikkat çekti.

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