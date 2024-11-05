  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi

Ünlü sunucu Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi. İşte detaylar...

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi

Çağla Şıkel, önceki gün çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Ailece geldikleri alışveriş merkezinde Hupalupa Aile Eğlence merkezine geçen Şıkel ve oğulları, trambolin alanında birlikte oyun oynayarak keyifle vakit geçirdiler.

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi
Çocuklarıyla geçirdiği zamanın tadını çıkaran ve eğlenceye eşlik eden Şıkel, manken, sunucu ve oyuncu olarak yaptığı her işin hakkını verdiği gibi, eğlenceli anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekerek o konuda ki ustalığını da konuşturdu.

Çağla Şıkel'in ailece oyun keyfi
Gazetecilerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen Çağla Şıkel, her zaman olduğu gibi formda görünümü ve spor şıklığıyla da dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı
  Magazin

Gökhan Esen'in ilk şarkı başarısı

Murat Başaran yıllar sonra eline bağlama aldı
  Magazin

Murat Başaran yıllar sonra eline bağlama aldı

Hande Erçel'in New York tarzı
  Magazin

Hande Erçel'in New York tarzı

Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!
  Magazin

Göksel meslektaşlarının gündem olan sahne ücretleri hakkında konuştu!

'Kaktüs Çiçeği' oyununda Azra Akın dansıyla büyüledi
  Magazin

'Kaktüs Çiçeği' oyununda Azra Akın dansıyla büyüledi

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!
  Magazin

Tayfun Duygulu'dan eşi Isabella'ya çifte kutlama!