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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

Çağla Şıkel'in avukat Nail Gönenli'yle ocak ayında bir partide başlayan ve evliliğe doğru gitmesi beklenen ilişkisi sona erdi.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağla Şıkel, Emre Altuğ’dan boşandıktan sonra 8 yıl boyunca hiçbir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş, hakkında çıkan aşk haberlerini de hep yalanlamıştı. Ta ki Nail Gönenli‘ye aşık olana kadar… İki oğlu olan başarılı model, özel hayatıyla ilgili kurallarını avukat Nail Gönenli için yıkmış ve birçok ünlü ismin avukatı olan Gönenli’yle ocak ayında bir partide başlayan beraberliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmemişti.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

Aylardır her yerde el ele, göz göze olan çiftten Çağla Şıkel sevgilisinin 9 Haziran’daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti

Son olarak Çeşme‘de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çiftin dostça ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli‘nin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.

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