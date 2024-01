 BYHORSES TV uzun mesafeye çıkıyor

Türk atçılığına dünya ölçeğinde farkındalık kazandırmak için kısa süre önce YouTube, Twitch ve Blu TV’den test yayınlarına başlayan BYHORSES TV, gün içinde yaptığı yayınlar ve tam isabet yarış tahmini veren birbirinden değerli ekran yüzleriyle, atçılık sektörünün kalbini kazandı ve yarış severler tarafından tam not aldığını her geçen gün artan yüksek izlenme grafiğiyle gösterdi. Şimdi By Horses Tv’de yeni bir dönem başlıyor.

22 Ocak Pazartesi’den itibaren test yayınlarına 21.45’te yarışlar bitene kadar devam edecek olan By Horses tv, Mart ayında izleyicisi ile kablo ve uydu yayınlarıyla da buluşmaya hazırlanıyor. Kanalın Genel Müdürü yılların deneyimli ismi, bir çok Ulusal televizyon kanalında imzası olan Hande Ertekin... Ertekin’in kaptanlığında, At yarışlarını yarış öncesi ve sonrası yorum ve analizlerle ekrana taşıyan ve sporun her dalından yayınlara yer verecek olan yaşam ve spor kanalı BYHORSES TV, tanınmış ekran yüzleri ile yapacağı sürpriz program içerikleriyle, tam isabet yarış tahmini veren birbirinden değerli yorumcuları ve moderatörleriyle, içerde ve dışarda kurduğu profesyonel saha ekibiyle, spor’a dair her ne varsa hepsi ve daha fazlasıyla iddialı geliyor…

