  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Bursa Bülbülü'nden ilk albüm

Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filmi, sadece senaryosuyla değil, müzikleriyle de dikkat çekerek farkını müzik listelerine girerek gösterdi.

'Bursa Bülbülü'nden ilk albüm

Filmdeki şarkılar aylarca listelerdeki yerini korurken, şarkılara ayrı bir duygu katan Melek Büyükçınar'ın adını da öne çıkardı. Müzikseverler "Bursa Bülbülü'nde şarkıları kim söylüyor" sorusunu da sosyal medyada en çok merak edilen sorular haline getirdi.  

'Bursa Bülbülü'nden ilk albüm

İLK STÜDYO ALBÜMÜ 

Bursa Bülbülü'ndeki muhteşem şarkıların yorumcusu Melek Büyükçınar, 2024 yazında ilk profesyonel stüdyo albümüyle müzikseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Genç yorumcu, "İlk dubleden sonra" adını verdiği albümüyle, 19 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.  

ÇIKIŞ ŞARKISI: SATMIŞIM ANASINI 

4 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı 80'lerin başında Ferdi Özbeğen'in seslendirdiği "Satmışım Anasını" oluyor. Melek Büyükçınar ve albümde aranjör & prodüktör olarak imzası olan Hüseyin Kırkışoğlu, "Satmışım Anasını" adlı eseri, yepyeni bir soundla müzikseverlerle buluşturuyorlar.  

'Bursa Bülbülü'nden ilk albüm

ALBÜMÜN İSMİ MÜZEYYEN SENAR İMZALI 

Albümün adı ise Melek Büyükçınar'ın büyük hayranlık duyduğu Cumhuriyetin Diva'sı Müzeyyen Senar'ın "İkinci dubleden sonra" isimli albümünden ilhamla "İlk Dubleden Sonra" oluyor. Genç yaşına rağmen, tam bir nostalji aşığı olan Melek Büyükçınar Müzeyyen Senar'ın uğuruna da inanıyor.  

DEDESİ ÜNLÜ BESTEKAR: CAVİT DERİNGÖL 

Melek Büyükçınar'ın dedesi ise, ünlü bestekar Cavit Deringöl. Albümün 4. şarkısı da dedesi Cavit Deringöl'e ait olan, Zerrin Özer'in seslendirdiği "Sevmek Günahsa Eğer"

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yüz inceltme ameliyatları gençlerin yeni güzellik takıntısı mı?
  Yaşam - Sağlık

Yüz inceltme ameliyatları gençlerin yeni güzellik takıntısı mı?

Burcu Biricik anne oldu
  Magazin

Burcu Biricik anne oldu

Petek Dinçöz'den itiraf! "Bir nesil benle büyüdü"
  Magazin

Petek Dinçöz'den itiraf! "Bir nesil benle büyüdü"

Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!
  Magazin

Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!

Nilüfer'den aşk açıklaması!
  Magazin

Nilüfer'den aşk açıklaması!

Tarkan'dan duygusal mesaj! Çocukları olan ailelere mesaj!
  Magazin

Tarkan'dan duygusal mesaj! Çocukları olan ailelere mesaj!