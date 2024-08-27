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Burcu Özberk Venedik yolcusu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk Venedik yolcusu... İşte detaylar...

Burcu Özberk Venedik yolcusu

Başarılı oyuncu Burcu Özberk, 28 Ağustos - 7 Eylül 2024 tarihleri arasında İtalya'daki Venedik Lido'da gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali’nde katılıyor.

Burcu Özberk Venedik yolcusu
Oyuncu, dünyanın en ünlü moda markalarından birinin marka temsilcisi olacak.

Burcu Özberk Venedik yolcusu
Ünlü oyuncu her yıl dünya starlarının buluşma merkezi haline gelen Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında markanın kıyafetleriyle şıklık yarışına eşlik edecek.

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