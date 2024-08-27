Burcu Özberk Venedik yolcusu

Başarılı oyuncu Burcu Özberk, 28 Ağustos - 7 Eylül 2024 tarihleri arasında İtalya'daki Venedik Lido'da gerçekleştirilecek olan Venedik Film Festivali’nde katılıyor.



Oyuncu, dünyanın en ünlü moda markalarından birinin marka temsilcisi olacak.



Ünlü oyuncu her yıl dünya starlarının buluşma merkezi haline gelen Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında markanın kıyafetleriyle şıklık yarışına eşlik edecek.

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