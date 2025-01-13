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Burcu Kısakürek parti havasında konser verecek 

Müzik dünyasına duygusal bir dokunuş yapan Burcu Kısakürek, dinleyiciyi derin bir ayrılık hikayesine sürükleyen yeni şarkısı "Geçer" ile yakaladığı başarı ardından ilk İstanbul konseri için Zorlu Psm Touche sahnesine çıkıyor. 23 Ocak Perşembe günü Burcu Kısakürek enerji dolu bir parti atmosferinde sahnede bambaşka bir ritimde performansını sergileyecek.

Burcu Kısakürek parti havasında konser verecek 

Yıllardır sahnede farklı disiplinlerde başarılı işlere imzasını koyan Kısakürek, yurtdışında da sergilediği performanslarla hatırı sayılır dinleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Burcu Kısakürek parti havasında konser verecek 

Arka arkaya yayımladığı şarkılarla 2024'i güçlü bir şekilde kapatan genç sanatçı, 2025 yılında yepyeni tekliler ve konserlerle daha fazla seyircisi ile sıcak diyalog kurmayı hedefliyor.

Burcu Kısakürek parti havasında konser verecek 

Son teklisi "Geçer," ayrılık anında yaşanan o çaresizliği, vedalaşma zorunluluğunu ve kırık bir kalbin kabullenmiş yenilgisini melodilerle buluşturdu. Disko ritimleriyle harmanlanan duygusal sözler, şarkıyı hem dans ettiren hem de içsel bir yolculuğa çıkaran bir deneyime dönüştürüyor. "Geçer," müzikseverleri dans ederken bir yandan da içsel bir yolculuğa davet eden, hafızalarda yer edecek bir parça olmaya aday.

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