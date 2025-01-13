Burcu Kısakürek parti havasında konser verecek 

Yıllardır sahnede farklı disiplinlerde başarılı işlere imzasını koyan Kısakürek, yurtdışında da sergilediği performanslarla hatırı sayılır dinleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Arka arkaya yayımladığı şarkılarla 2024'i güçlü bir şekilde kapatan genç sanatçı, 2025 yılında yepyeni tekliler ve konserlerle daha fazla seyircisi ile sıcak diyalog kurmayı hedefliyor.

Son teklisi "Geçer," ayrılık anında yaşanan o çaresizliği, vedalaşma zorunluluğunu ve kırık bir kalbin kabullenmiş yenilgisini melodilerle buluşturdu. Disko ritimleriyle harmanlanan duygusal sözler, şarkıyı hem dans ettiren hem de içsel bir yolculuğa çıkaran bir deneyime dönüştürüyor. "Geçer," müzikseverleri dans ederken bir yandan da içsel bir yolculuğa davet eden, hafızalarda yer edecek bir parça olmaya aday.

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