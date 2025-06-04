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Burç Kümbetlioğlu'ndan slip mayo itirafı!

Ünlü oyuncu Burç Kümbetlioğlu'ndan slip mayo itirafı!

Burç Kümbetlioğlu'ndan slip mayo itirafı!

Yaz mevsiminin vazgeçilmez tartışmalarından biri yine sahillerde gündem oldu: Slip mayo modası geri döndü!

 Burç Kümbetlioğlu'ndan slip mayo itirafı!


Bir dönem Mahsun Kırmızıgül ve Emrah gibi isimlerin de tercih ettiği, Fedon’un ise her yaz sezonu slip mayosuyla açtığı o meşhur mayo, plajlarda yeniden boy göstermeye başladı.

 

Burç Kümbetlioğlu'ndan slip mayo itirafı!
Ancak herkes bu modaya sıcak bakmıyor. Son olarak Uzak Şehir dizisindeki Boran karakteriyle dikkat çeken, şu sıralar Çift Kişilik Oda dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Burç Kümbetlioğlu, slip mayo hakkında net konuştu: “Hayatta giymem, hiç yakıştıramıyorum. Beni asla slip mayo ile göremezsiniz.”

 

Burç Kümbetlioğlu'ndan slip mayo itirafı!
Yakışıklı oyuncu, slip mayonun kadınlar tarafından da pek beğenilmediğini dile getirerek, “Geçmişte kadınlara sordum, hiçbirinden 'çok çekici' yorumu duymadım. Hatta genelde ‘iğrenç’ diyorlar.

 Burç Kümbetlioğlu'ndan slip mayo itirafı!


Ama işin garibi, o bahsettiğimiz slip mayo giyen abilerin yanında da hep kadınlar var” diyerek plaj modasına mizahi bir dokunuş yaptı.

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