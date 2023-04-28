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Buray Dünya Koro Müziği Festivali’nde

Ünlü sanatçı Buray, önceki gün Grand Pera Sahnesi’nde Dünya Koro müziği festivali kapsamında Boğaziçi Mezunlar Korosu’yla birlikte sahne aldı.

Buray Dünya Koro Müziği Festivali’nde

Tema Vakfı’na 30. yıl armağanı olan “Yok Mu?” adlı şarkıyı koro ile seslendiren Buray, “Ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi mezunlar korosu ile dünyanın en büyük koral müzik festivalinde aynı sahneyi paylaşmak heyecan ve gurur verici. Daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir yarınlar için biz umut yeşertmeye devam edeceğiz.” dedi.

Buray Dünya Koro Müziği Festivali’nde

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