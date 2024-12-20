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Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi!

Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi! İşte detaylar...

Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi!

Burak Yörük, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi!
'Sustalı Ceylan' dizisinde Sümeyye Aydoğan ile kamera karşısına geçecek oyuncu, "Güzel olacak. Şubatta düşünülüyor. Çekimler başlamak üzere... Sümeyye ile daha önce çalışmadım. Çok tatlı kız.

 Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi!


Celil Nalçakan da müthiş bir adam. Asker çocuğunu oynuyorum" dedi.

 Burak Yörük, Halil Ergün'ün 'gençler çok para kazanıyor' sözlerine cevap verdi!

Halil Ergün'ün gençlerin çok para kazandığı sözlerinin hatırlatılmasına Yörük, "Çok para aldığımız yok. Hakkımızı alıyoruz bence. Elimizden geleni yapıyoruz, çalıştığımız kadarını kazanıyoruz. Bunu Halil Abi'ye cevap değil genel olarak söylüyorum" diye konuştu.

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