  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bülent Ersoy zombi oldu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy zombi oldu. İşte detaylar...

Bülent Ersoy zombi oldu

'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyiciyle buluşacak.

 Bülent Ersoy zombi oldu

Başarılı komedyen Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı efsane serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy konuk oyuncu olarak yer aldı.

 Bülent Ersoy zombi oldu

Filmde kendini oynamaya hazırlanan başarılı sanatçı, çekimler için özel makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü.

Bülent Ersoy zombi oldu
17 Ocak 2025'de vizyona girmesi planlanan filminde, Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.

Bülent Ersoy zombi oldu
Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı
  Gündem

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı

Burcu Kara çocuklardan sonra hayatında neler değiştiğini anlattı!
  Magazin

Burcu Kara çocuklardan sonra hayatında neler değiştiğini anlattı!

Özgür Özgülgün dizi ve sinema sektörünün neden gerilediğini tek tek sıraladı
  Magazin

Özgür Özgülgün dizi ve sinema sektörünün neden gerilediğini tek tek sıraladı

'Evcilik' filminin galası gerçekleşti
  Magazin

'Evcilik' filminin galası gerçekleşti

Yasemin Allen: Eratik bir insanım
  Magazin

Yasemin Allen: Eratik bir insanım

Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti
  Magazin

Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti