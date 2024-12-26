 Bülent Ersoy zombi oldu

'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyiciyle buluşacak.

Başarılı komedyen Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı efsane serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy konuk oyuncu olarak yer aldı.

Filmde kendini oynamaya hazırlanan başarılı sanatçı, çekimler için özel makyaj tekniğiyle zombiye dönüştürüldü.



17 Ocak 2025'de vizyona girmesi planlanan filminde, Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.



Senaryosunu Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.

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