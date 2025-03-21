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Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan'dan üzen paylaşım!

Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan'dan üzen paylaşım! İşte detaylar...

Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan'dan üzen paylaşım!

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanacakları konuşuluyordu. Anıl Altan'dan hayranlarını üzen bir haber geldi.

 Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan'dan üzen paylaşım!

Çiftin evlerini ayırdığı ortaya çıktı.

Boşanacakları konuşulan Pelin Akil ile Anıl Altan'dan üzen paylaşım!
Anıl Altan taşınırken ikiz çocuklarının Alin ve Lina'nın söylediği cümleyi paylaşması duygulandırdı. Altan, kızlarının oyuncağını Instagram'dan paylaşarak, "Babacım bunu yanına al özlediğinde bana sarıl tamam mı?" diye yazdı.

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