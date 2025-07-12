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Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi? İşte detaylar...

Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Boran Kuzum, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, diş doktoruna geldiğini söyledi.

 Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Kuzum, "Aileyle güzel tatil yaptım. Şimdi iş güç koşturmaca. Görüşmeler var. Güzel bir iş yapacağım dijital platforma... Yakında açıklanır. Onu bekliyorum" dedi.

 Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Oyuncu, "Sokakta aşırı ilgiden rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Niye dert yanayım? İşimizin getirdiği güzel şey. İnsanlara dokunmuşumuz ki seviyorlar.

 Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Güzel dileklerini sunuyorlar. Sokakta olmayı seviyorum.

 Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Uzun zamandır buraya gelmemiştim" yanıtını verdi.

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