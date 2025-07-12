 Boran Kuzum, sokakta kendisine gösterilen ilgi için ne dedi?

Boran Kuzum, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, diş doktoruna geldiğini söyledi.

Kuzum, "Aileyle güzel tatil yaptım. Şimdi iş güç koşturmaca. Görüşmeler var. Güzel bir iş yapacağım dijital platforma... Yakında açıklanır. Onu bekliyorum" dedi.

Oyuncu, "Sokakta aşırı ilgiden rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna, "Niye dert yanayım? İşimizin getirdiği güzel şey. İnsanlara dokunmuşumuz ki seviyorlar.

Güzel dileklerini sunuyorlar. Sokakta olmayı seviyorum.

Uzun zamandır buraya gelmemiştim" yanıtını verdi.

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