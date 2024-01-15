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Boran Kuzum Milano'da boy gösterdi

Boran Kuzum özel davetli olarak Milano’da Gucci’nin yeni sezon defilesine katıldı.

Boran Kuzum Milano'da boy gösterdi

Gucci Sonbahar/ Kış erkek koleksiyonu defilesini, Sabato De Sarno kreatif direktörlüğünde Milano’da gerçekleştirdi.

Boran Kuzum Milano'da boy gösterdi

Defileye Gucci’nin özel davetlisi olarak Türkiye’den kendine özgü stiliyle de çok konuşulan, başarılı oyuncu Boran Kuzum katıldı. 

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