Boran Kuzum Milano'da boy gösterdi

Gucci Sonbahar/ Kış erkek koleksiyonu defilesini, Sabato De Sarno kreatif direktörlüğünde Milano’da gerçekleştirdi.

Defileye Gucci’nin özel davetlisi olarak Türkiye’den kendine özgü stiliyle de çok konuşulan, başarılı oyuncu Boran Kuzum katıldı.

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