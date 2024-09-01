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Bol pastalı doğum günü kutlaması

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Beykoz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elif İnci Aras, yeni yaşını iki özel kutlamayla taçlandırdı.

Bol pastalı doğum günü kutlaması

İlk doğum günü kutlaması, eşi Barış Baran Aras ile baş başa teknede gerçekleşti. Çift, romantik bir atmosferde doğum günü pastasını keserek Elif İnci Aras'ın yeni yaşını kutladı.

Bol pastalı doğum günü kutlaması

Ertesi gün ise yakın dostları, Elif İnci Aras'a Sia Eli Restoran'da sürpriz bir akşam yemeği organize etti. Gecede ikinci kez doğum günü pastasını kesen Elif İnci Aras, dostlarıyla birlikte keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Bol pastalı doğum günü kutlaması

 

İki gün süren kutlamalar, Elif İnci Aras'ın yeni yaşına adım attığı bu özel zamanı daha da anlamlı kıldı. Doğum günü yemeğinde Figen Kıral, İpek Karapınar, Ebru Beyzadeoğlu, Aslıhan Abacı, Fulya Nayman, ve Zühal Karadeniz gibi isimler vardı. 

Bol pastalı doğum günü kutlaması

 

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