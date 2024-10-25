Bodrum’a katkılarından dolayı plaket aldılar

Bodrumlu iş insanı Alptekin Polat ve damadı Eray Eraslan, devlet kurumlarına yaptıkları katkılardan dolayı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından takdim edilen teşekkür plaketini aldı. Ayrıca Özellikle bodrum bölgesinde yaptığı başarılı çalışmalar ve sivil toplum örgütlerindeki hizmetlerinden ötürü Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı'nın Muğla Bodrum Temsilcisi görevi verildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.