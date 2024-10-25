  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bodrum’a katkılarından dolayı plaket aldılar

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla Menteşe'de düzenlenen törende, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarının kullanımına sunulacak olan 114 yeni hizmet aracı teslim edildi. Törene üst düzey bürokratların yanı sıra hayırsever iş insanları ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

Bodrum’a katkılarından dolayı plaket aldılar

Bodrumlu iş insanı Alptekin Polat ve damadı Eray Eraslan, devlet kurumlarına yaptıkları katkılardan dolayı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık tarafından takdim edilen teşekkür plaketini aldı. Ayrıca Özellikle bodrum bölgesinde yaptığı başarılı çalışmalar ve sivil toplum örgütlerindeki hizmetlerinden ötürü Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı'nın Muğla Bodrum Temsilcisi görevi verildi. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar
  Magazin

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı
  Magazin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Gündüz Apollon Gece Athena’nın afiş ve fragmanı yayında
  Kültür - Sanat

Gündüz Apollon Gece Athena’nın afiş ve fragmanı yayında

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
  Magazin

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi
  Magazin

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi

Küçük ressam Asil sergi gezdi
  Magazin

Küçük ressam Asil sergi gezdi