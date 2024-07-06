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Black Pumas Zorlu PSM’yi renklendirdi

Son zamanların en heyecan verici gruplarından ,“Yılın Albümü” ve “En İyi Yeni Sanatçı” dahil tam yedi Grammy ödülüne aday olan ve dünya listelerinde “Colors” şarkısıyla listeleri altüst eden Black Pumas, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 2 Temmuz Salı akşamı Zorlu PSM’de binlerce müzikseverle buluştu. 

Black Pumas Zorlu PSM’yi renklendirdi

Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vurduğu PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi ile yazın coşkusu Temmuz ayında da devam ediyor. 

Zorlu PSM’nin dünyaca ünlü isimlerle yaz aylarına damga vuran PSM Loves Summer by %100 Müzik serisinde Mayıs ve Haziran aylarında L'Impératrice, Kerala Dust, Badbadnotgood ve Blonde Redhead konserlerinden sonra Black Pumas Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverler ile buluştu.

Black Pumas Zorlu PSM’yi renklendirdi

Black Pumas, Psychedelic soul türünün güçlü, tutkulu ve ilham verici şarkılarıyla Temmuz ayında yazın coşkusunu binlerce müzikseverle buluşturdu. 

PSM Loves Summer By %100 Müzik konser serisi 13 Ağustos akşamı Blondshell, 20 Ağustos akşamı da Fontaines D.C. ile devam ederek şehri uzun soluklu bir festival alanına çevirmeye devam edecek.

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