Birinci yılı Serkan Kaya ile kutladılar

Sahneye çıkan Kaya söylediği şarkıları ile Grand Sapphıre misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Erkal şarkıları söyleyen Kaya " Rahmetle anıyoruz bizlere bıraktıkları bu şarkıları bir ömür söyleyerek yaşatacağız " diye sahneye davet ettiği Otel misafirleri ile halay çekti.

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