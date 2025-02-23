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Birinci yılı Serkan Kaya ile kutladılar

Kıbrıs İskele bölgesindeki Grand Sapphıre Resort önceki akşam 1. Yılını Serkan Kaya'nın muhteşem şarkıları ile kutladı.

Birinci yılı Serkan Kaya ile kutladılar

Sahneye çıkan Kaya söylediği şarkıları ile Grand Sapphıre misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Birinci yılı Serkan Kaya ile kutladılar

Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Erkal şarkıları söyleyen Kaya " Rahmetle anıyoruz bizlere bıraktıkları bu şarkıları bir ömür söyleyerek yaşatacağız " diye sahneye davet ettiği Otel misafirleri ile halay çekti.

 

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