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Birbirlerine 1 liralık karşı tazminat davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser davasında flaş gelişme  

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser, sundukları program sırasında mahkemelik olmuştu. İkili arasındaki buzlar eridi ve barıştılar.

Birbirlerine 1 liralık karşı tazminat davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser davasında flaş gelişme  

 

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Bülent Ersoy, ‘Benzemez Kimse Bize’ adlı programda beraber sunuculuk yaptığı Mustafa Keser’e “Seni diva değil divan yaparlar” sözleri nedeniyle 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne süren Mustafa Keser de 1 liralık karşı tazminat davası açmıştı.

Birbirlerine 1 liralık karşı tazminat davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser davasında flaş gelişme  
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, her iki sanatçının birbirine 1’er liralık manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Yaşananlardan sonra Bülent Ersoy, Kuşadası’nda depremzedelere moral konseri verirken dengesini kaybedip havuza düşen Mustafa Keser’i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

Birbirlerine 1 liralık karşı tazminat davası açan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser davasında flaş gelişme  

Aralarındaki küskünlüğe son veren ikili, avukatlarını devreye sokarak karşılıklı davalarından da feragat etti. İkili, bu meseleyi uzatmanın hiç kimseye bir faydası olmadığını belirtti.

 

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