Bir sene önce evlenen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanıyor mu?

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın hamlesi dikkat çekti.

2023 yılında evlenen ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. İkilinin boşanma kararı aldığı iddiaları ortaya atıldı.

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