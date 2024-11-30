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Bir sene önce evlenen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanıyor mu?

Bir sene önce evlenen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanıyor mu? İşte detaylar...

Bir sene önce evlenen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanıyor mu?

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'ın hamlesi dikkat çekti.

Bir sene önce evlenen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç boşanıyor mu?

2023 yılında evlenen ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. İkilinin boşanma kararı aldığı iddiaları ortaya atıldı.

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