 Bir gün evli kalan Hande Ataizi, neden evlendiğini yıllar sonra itiraf etti!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş, tarihe geçmiş, insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla Empati kuruyorlar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendilerine ait bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkarıyorlar.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor. Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi oyuncu Hande Ataizi'ni konuk etti. Hande Ataizi, sanat yaşamından özel hayatına dek çok özel bir programa imza atarken, yaşanmış hikayelerle de Empati kurdu. Empati'de öne çıkanları paylaşıyoruz:

HANDE ATAİZİ: YOK OLMAK İSTEDİM!

Ahmet Mümtaz Taylan: Hiç yok olmak istedin mi?

Hande Ataizi: "İstedim. Yukarıdan koç olarak bir hayat şansı tanındı ve hamile olduğumu öğrendim. İntiharın eşiğine gelmek felan, o bölümler değildi, hiçbir şey tat vermez ve her şey boş gelir, sen onaramazsın ya kendini. Öyle bir dönemdi, derken hediyem geldi.

ANNEM DE DAHİL KİMSEDEN BEKLENTİM YOK!

Hande Ataizi, annesi de dahil olmak üzere kimseden bir beklentisi olmadığını, bu şekilde mutlu olduğunu belirterek "Bu hayata mutlu olmak için geldiğimi düşünüyorum. Şanslıyım ve pozitifimdir. Mutluluğu da karşı tarafa endekslemem, karşı taraftan beklentin olursa yıkılırsın. Karşı taraftan hiçbir beklentim olmayan bir hayat kurdum kendime, annem de dahil olmak üzere..." dedi.

FETHİ PEKİN'LE GERÇEKLEŞEN 1 GÜNLÜK EVLİLİĞİNİ İNAT İÇİN YAPMIŞ!

Hande Ataizi, 2004 yılında Fethi Pekin'le yaptığı ve sadece 1 gün süren evliliği için tam 20 yıl sonra çok iddialı bir cümle kurdu. Hande Ataizi, o evliliği inat uğruna gerçekleştirdiğini söyledi!

Ahmet Mümtaz Taylan: 1 günde bir evlilik sözleşmesi yapıp ayrılmışsınız

Hande Ataizi: "Evet, ama evlilik sözleşmesiyle alakası yoktu, onu benim annem önermişti zaten de... O evlilik olayı inada binmişti, karşı taraf istemiyordu, o evliliği yaptım demek için o evliliği yerine getirdim. Normal şartlarda benim mutlu olabileceğim bir ilişki değildi. Bir gün olması kayıp olmadı, belki 1 güne kayıp olmuştur."

GENÇ BİR İNSANLA SEVGİLİ OLMAK, BAŞARILI BİR İŞADAMININ KAPRİSİNİ ÇEKMEKTEN İYİDİR

Ahmet Mümtaz Taylan: Sevgilin senden 20 yaş küçük...

Hande Ataizi: 20 yaş büyük olsaydı ben uğraşamazdım, ben mutlu olmak üzerine yaşıyorum. Beni mutlu etsin. Hala umutları bitmemiş, hayalleri olan birisinden palavra bile dinlemek, başarılı bir işadamının kaprislerinden iyidir. Böyle düşündüm ve iyi bir karar vermişim dedim.

GENELEVİN PENCERESİNDEN KAÇMADIM Kİ!

Ahmet Mümtaz Taylan: Cevap olarak tuvalet penceresi dememen şartıyla şu soruyu soruyorum, imkanın olsa hangi hatıranı silersin?

Hande Ataizi: Bir kere tuvalet penceresini hiç silmem, niye sileyim ki? Sanki genelevin penceresinden kaçtık! Çekilmek istememişim paparazzilere, pencereden çıkmayı tercih etmişim. Benim için yüz karası bir şey değil. Hiçbir şeyi silmek istemezdim. Bir günlük evliliği de silmezdim, enteresan bir kere... Sıkıcı değilim.

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