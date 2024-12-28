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‘Bir Gece Masalı’na yeni oyuncu

Ekranların sevilen dizisi Bir Gece Masalı, yıldız kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un başrollerini paylaştığı diziye, son dönemin parlayan isimlerinden Doğan Bayraktar katıldı.

‘Bir Gece Masalı’na yeni oyuncu

Doğan Bayraktar, “cool” bir kafe sahibini canlandıracağı Boğaç karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni rolü için oldukça heyecanlı olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, “Sete çıkmak için sabırsızlanıyorum. Rol arkadaşlarımla tanıştım ve ilk andan itibaren enerjimiz tuttu. Çok keyifli bir süreç olacak,” dedi. Bayraktar’ın diziye dahil olması, hayranları arasında büyük heyecan yaratırken, bu hamle Bir Gece Masalı izleyicileri için de merakla beklenen bir dönüm noktası oldu.

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