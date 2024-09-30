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Binlerce kişi Madrigal’le eğlendi

Sevilen müzik grubu Madrigal, önceki gün Galataport’ta İstanbullularla buluştu. Madrigal’in sahnedeki enerjisi konseri izleyen binlerce kişiye geçince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Binlerce kişi Madrigal’le eğlendi

Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport İstanbul’da konser veren Madrigal, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce müzik severin katıldığı konserde Madrigal; Senden Yoksun, Ne Zamandır Sendeyim, Geçme Artık Sokağımdan, Seni Dert Etmeler, Dip gibi sevilen şarkılarıyla sahnedeydi.

Madrigal sahnedeki enerjisini binlerce kişiyle paylaştı. Grup üyeleri sahnede dans ederken binlerce kişinin de dans etmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı. Anıl Erdem Cevizci (vokal ve elektro gitar), Ceyhun Kaan Karakaş (elektro gitar), Kaan Alıcı (bas gitar), Burak Emir Kamacı (klavye ve geri vokal) ve Sanlı Akgün’den (davul ve geri vokal) oluşan Madrigal, özgün tarzları ve şarkılarıyla İstanbulluların kalbini fethetti.

 

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