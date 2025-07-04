 Bilge Öztürk'ün sörf okulu yandı!

Bilge Öztürk'ün İzmir'deki sörf okulu yandı.

Bilge Öztürk, Instagram'dan sörf okulunun yandığı görüntüleri paylaşarak, üzüntüsünü dile getirdi.



Öztürk'ün İsntabul ve Muğla'da da iki sörf okulu daha bulunuyor.

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