 Beyza Şekerci ve Engin Hepileri evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı!

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, evliklerinde 102uncu yılını kutladı.

Kutlamaya Beren Saat, Kenan Doğulu ve Bergüzar Korel gibi isimler katıldı.



Ünlü isimler geceden karelerini paylaştı.

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