  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Beymen’den yılbaşına özel davet

Göz alıcı yılbaşı vitrinleri, yaratıcı kampanyaları ile her sene şehri yeni yıl coşkusuyla kuşatan Beymen, 7 Aralık, Perşembe günü Beymen Zorlu Center’da gerçekleştirdiği  yılbaşı daveti ile yeni yıl kutlamalarını başlattı. 

Beymen’den yılbaşına özel davet

Yaşama oyunsever gözlerle bakarak hayatın bizler için sakladığı hazineleri keşfettiğimiz bir yılı dileyen Beymen’in yılbaşı konsepti “Let’s Play!”den ilhamla gerçekleştirilen davete  Buse Terim, Büşra Yurtgül, Gizem Kocaçınar,  Cansu Akın, Mina Saygı, Sude Ademoğulları, Tulu Erden ve Tolunay Uğurlukaya’nın da aralarında yer aldığı isimler katıldı. Beymen Zorlu Center’ın eğlenceli “Let’s Play!” dünyasını yansıtan yılbaşı vitrinini ve mağazanın geneline yayılan enstalasyonlarını inceleyen davetliler, özel ikramlar ve müzik eşliğinde sürpriz pop-up’ları keşfederek Beymen mağazalarında yılbaşı döneminde de devam edecek kaligrafi hizmeti ile hediyelerini kişiselleştirme imkanı buldular.

Beymen’den yılbaşına özel davet

2024’e coşkulu bir başlangıç yapan Beymen, İstanbul’da Zorlu Center, İstinyePark, Suadiye, Nişantaşı ve Galataport, İzmir’de İstinyePark, Ankara’da Panora ve Armada mağazalarında 16-17 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği hediye kişiselleştirme alanlarından lezzetli ikramlara, workshop ve özel pop-up’lardan eğlenceli sürpriz performanslara uzanan benzersiz deneyimlerle yeni yıl heyecanına ortak olmaya devam edecek. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökhan Türkmen'den yeni tarz
  Magazin

Gökhan Türkmen'den yeni tarz

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi
  Gündem

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti
  Magazin

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Satıbol, rol aldığı 'Sadık Ahmet' filmi hakkında konuştu
  Magazin

Burak Satıbol, rol aldığı 'Sadık Ahmet' filmi hakkında konuştu

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!
  Magazin

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!
  Magazin

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!