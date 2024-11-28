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Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!

Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması! İşte detaylar...

Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!

'İnci Taneleri' dizisinde Semiramis karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde kadrosunda yer aldığı 'Nefes:Yer Eksi İki' filminin gösterimi için Bişkek’te düzenlenen 8.Türk Filmleri Haftası etkinlikleri için Kazakistan’taydı.

 Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!

Aynı dönemde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Türk Filmleri Haftası’nın açılış etkinliğine de katılan Bestemsu Özdemir, Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu basını tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

 Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!

Gittiği bu iki şehirde de coğrafyadan ve gördüğü ilgiden dolayı Özdemir, "Kültürlerimiz ve coğrafyalarımız birbirine yakın olmasına rağmen;

Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!
kendi topraklarımızdan hikayeleri başka ülkelerde beyazperde de ve TV’de aktarıyor olmak, aktardığımız duygularla bizimle yakın ilişki kuruyor olmaları, bizlere gösterdikleri yakınlık-samimiyet ve ilgi çok etkileyici ve mutluluk verici" ifadeleri ile dile getirdi.

Bestemsu Özdemir'in Özbekistan ve Kazakistan çıkarması!
Bestemsu Özdemir’in Özbekistan ve Kazakistan seyahatleri sırasında sosyal medyasından paylaştığı fotoğraflar; "Manzara mı yoksa Bestemsu mu daha etkileyici" yorumlarına sebep oldu.

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