 Bennu Yıldırımlar ressam Hülya Düzenli’yi yalnız bırakmadı

Ressam Hülya Düzenli’nin The Code/Kod adını verdiği sergisi, computing (uzay bilgisayar teknolojisi) kullanılarak Metaverse / Sanal Ortam'da sanatseverlerle buluştu. Sergiyi gezenler arasında tiyatro sanatçısı Bennu Yıldırımlar da vardı.

Ressam Hülya Düzenli’nin farklı konseptlerde ortaya koyduğu yapıtların yer aldığı The Cod/Kod serginin tanıtımı In House Workshop Studio’da gerçekleştirildi. Dijital ve katmanlar arasındaki sergiyi ziyaret edenler arasında dizi ve tiyatro oyuncusu Bennu Yıldırımlar da vardı.

Bennu Yıldırımlar, çok eski dostu olduğunu söylediği ressam Hülya Düzenli’nin bu sergisini uzun zamandır beklediğini söyledi. Sanatçının, fiziksel sınırları ortadan kaldırarak, küresel ölçekte erişimle, sanatı herkes için ulaşılabilir kıldığını da ifade etti.

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