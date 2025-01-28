 Bengü'den Kervan açıklaması

Bengü, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.



Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe geldiğini belirten şarkıcı, Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ve kısa süre önce müzikseverlerle buluşturduğu Kervan hakkında da açıklamalarda bulundu. Bengü, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir şarkıydı. Mustafa ile gerçekten çok emek verdik ama gelen tepkiler bizi çok mutlu etti. Çok güzel mesajlar alıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz" diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

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