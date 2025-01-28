  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bengü'den Kervan açıklaması

Bengü'den Kervan açıklaması. İşte detaylar...

Bengü'den Kervan açıklaması

Bengü, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere yansıdı.

 Bengü'den Kervan açıklaması


Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe geldiğini belirten şarkıcı, Mustafa Ceceli ile düet yaptığı ve kısa süre önce müzikseverlerle buluşturduğu Kervan hakkında da açıklamalarda bulundu. Bengü, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir şarkıydı. Mustafa ile gerçekten çok emek verdik ama gelen tepkiler bizi çok mutlu etti. Çok güzel mesajlar alıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz" diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Rolü için 15 kilo alan Burç Kümbetlioğlu, 1.5 aylık özel eğitim gördü!
  Magazin

Rolü için 15 kilo alan Burç Kümbetlioğlu, 1.5 aylık özel eğitim gördü!

Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!
  Magazin

Londra'ya yerleşen İnci Türkay, gitme sebebini ilk kez açıkladı!

Ayşe Barım tutuklandı
  Gündem

Ayşe Barım tutuklandı

Yeni markaya eğlenceli tanıtım
  Cemiyet

Yeni markaya eğlenceli tanıtım

Şevket Çoruh kızı Turna'ya doğum günü partisi düzenledi
  Magazin

Şevket Çoruh kızı Turna'ya doğum günü partisi düzenledi

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı
  Gündem

Gülben Ergen savcılığa çağrıldı