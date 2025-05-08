 Bengü Beker'in Bir Yol Bu albüm lansmanı gerçekleşti

Bengü Beker'in Bir Yol Bu adlı albümünün lansmanı önceki gün düzenlendi.



Lansmanda albümün prodüktörlüğüne ve 11 şarkıya imzasını atan Mabel Matiz, Bengü Beker’i yalnız bırakmadı.

Sana Yıldızları Ödediğimden ve ardından peşi sıra yayınladığı tekliler ile güçlü bir çıkış yakalayan, Türkçe Pop’un iddialı seslerinden Bengü Beker, şimdi prodüktörlüğünü Mabel Matiz’in üstlendiği ilk albümü Bir Yol Bu ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor. 9 Mayıs’ta yayınlanacak olan albüm öncesinde özel bir geceyle tüm şarkılar davetlilerle ilk kez paylaşıldı.

Vaktimiz Dar Sevgilim adlı albümün çıkış parçasının klibinin de ilk kez yayınlandığı geceye albümün prodüktörü Mabel Matiz ve albümde Bengü Beker’le düet yapan Selin Geçit de katıldı. Mabel Matiz’le beraber kameraların karşısına geçen Bengü Beker, “Hazırlıkları uzun süren, çok emek verdiğimiz bir albüm. Hem duygusal yaralara temas edecek hem de yazın hareketine ayak uyduracak çok güzel bir kolaj” sözleriyle albümü anlattı.



Mabel Matiz ise, "Uzun ama keyifli bir süreç oldu. Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Birkaç şarkı önden çıkmıştı. Sana Yıldızları Ödediğimden dinleyiciyi hemen aldı. Onlar albümün habercisiydi. İkimiz de Türkçe Pop ile büyüyen müzisyenler olarak bir dinleyici olarak bizi çok tatmin eden bir albüm bu” diye konuştu. Ünlü sanatçı Bengü Beker’e verdiği desteği ise şu sözlerle anlattı: “Çocukken sesinin lezzetine aşık olduğum pek çok kadın şarkıcı vardı. Bengü şarkı söylediğinde bende öyle bir etki yaratıyor, inanılmaz bir rezonansı var. Bu kadar güçlü bir sesin doğru zamanda, doğru şarkılarla insanlarla buluşmasına niyet etmiştik, öyle de oldu."



12 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı, albümün ruhsal haritasını da yansıtan; katmanlı prodüksiyonu, güçlü vokalleri ve çarpıcı sözleriyle şimdiden klasikleşmeye aday bir Türkçe pop baladı: “Vaktimiz Dar Sevgilim”. Sözleri Mabel’e müziği ise Mabel ve EEI ait olan şarkı, yönetmenliğini Berk Kuruçay’ın üstlendiği müzik videosuyla sunuluyor.

Bengü Beker’e, Siyah İncim isimli şarkıda vokalleriyle de eşlik eden Mabel Matiz ile Selin Geçit de Ve Çocuk Dans Etti isimli synth disko türündeki şarkıda vokalleriyle yer alıyor. Yine albümde; sözleri Zeynep Talu ve bestesi Garo Mafyan’a ait olan, Emre Malikler tarafından tekrar aranje edilen Bu Şarkılar Senin İçin adlı unutulmaz 90’lar klasiği ve sözlerini Mete Özgencil ile Mabel Matiz’in ortak yazdıkları Bu Aşk dikkatleri çekiyor.

Bir Yol Bu albümü, etkileyici repertuarı ve Bengü Beker’in dokunaklı ve güçlü yorumuyla, Türkçe pop dinleyicisinin başucu albümlerinden biri olmayı hedefliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.