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“Ben Burdayım” müzik listelerine hızlı giriş yaptı

Türkçe pop müziğin yükselen ismi Ceren Gündoğdu, 2025’te yayınlayacağı ikinci stüdyo albümünün yeni şarkısı “Ben Burdayım”ı müzikseverlerle buluşturdu.

“Ben Burdayım” müzik listelerine hızlı giriş yaptı

CGC Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, dijital platformlarda hızla en çok dinlenenler arasında ilk sıralara yerleşti. Söz ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait olan şarkının mix ve prodüksiyonu Adi Rotem, mastering’i ise Aran Levi tarafından yapıldı. Şarkının müzik videosunun yönetmenliğini ise Onur Cabi üstlendi.

“Ben Burdayım” müzik listelerine hızlı giriş yaptı

Ceren Gündoğdu, bir yılı aşkın süredir söz yazarı, besteci, eş prodüktör ve yapımcı olarak üzerinde çalıştığı ikinci albümünü tamamlarken, “Ben Burdayım” şarkısını albümün ön fragmanı olarak tanımlıyor. Şarkının isminde dahi yer alan, müzik üretimindeki temel inancını şu sözlerle açıklıyor: “İki kişinin birbiri için orada olabilmesi, daha az yalnız hissetme ve daha az yalnız hissettirme kudretine sahip en hakiki ilaç.”

Bu duygu yüklü şarkı, Ceren Gündoğdu’nun özgün müziğini dinleyicilerine bir adım daha yaklaştırırken, yeni albümü için beklentileri artırıyor.

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