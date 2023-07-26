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Bebek bekleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nden flaş haber

Bebek bekleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nden flaş haber. İşte detaylar...

Bebek bekleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nden flaş haber

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Müjdeyi 10'uncu kez dede olmak için gün sayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses verdi.

Bebek bekleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nden flaş haber
İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu haberleri yayılmış ancak çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

 

Bebek bekleyen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nden flaş haber

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor. Haberi ise müjdeyi 10'uncu kez dede olmak için gün sayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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