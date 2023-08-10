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İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu!

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu! İşte detaylar...

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu!

Henüz 3.5 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi, şunları söyledi:

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu!

"İkinci bebek kendisini sonradan gösterdiği için hepimize sürpriz oldu, meğer saklanmış."


"İnsan bambaşka bir evreye geçiyor. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Çok ama çok heyecanlıyım."

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu!

"Bazen inanamıyorum. Nasıl bir hayatımız olacak, merakla bekliyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabi."

Yasemin Şefkatli, “Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum” dedi.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu!

Yasemin Şefkatli son olarak "İdo ile çok yakın arkadaş gibiyiz, her şeyi paylaşıyoruz, birbirimize çok destek oluyoruz. İdo mutfakta inanılmaz yetenekli, çok güzel yemekler yapıyor. Bu aralar ekstra düşünceli. Bana da bu güzel aşkı yaşamak kalıyor" dedi.

İkiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu!
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti. (Posta)

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