“Bayanlar Baylar Dario Moreno” 10 Ocak’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde

Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolde dikkat çeken bir performans ortaya koyduğu oyun, gerçekle kurguyu harmanlayarak Moreno’nun İzmir’den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu anlatırken müzikli bir teatral şölen sunuyor. Teatro Rudius’un sahneye koyduğu “Bayanlar Baylar Dario Moreno”nun biletleri Biletinial’da ve salonun gişesinde.

Aydın’da doğup İzmir’de büyüyen, askerliğini Türk ordusunda yapan Dario Moreno, Türkiye’de başladığı kariyerini Avrupa’ya taşıyarak dünya çapında bir “star” olan ender Türk şarkıcılardan biri… Unutulmaz sanatçı, ölümünden 56 yıl sonra, ödüllü yazar Kosta Kortidis’in benzersiz ve özgün üslubuyla gerçekle kurguyu harmanladığı “Bayanlar Baylar Dario Moreno” oyunuyla, Teatro Rudius’un kalbinde yeniden doğuyor.

Kosta Kortidis’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda şaşırtıcı oyunculuk performansıyla sahnede Dario Moreno’ya hayat verdiği oyunun kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen de yer alıyor. Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada’nın, kostüm tasarımını Ayşegül Kaplan Bağcık’ın, ses ve efekt tasarımını Gülay Oktar’ın, müzik direktörlüğünü Altuğ Akınsel’in üstlendiği oyunun koreografisi ise Arda Alpkıray’ın imzasını taşıyor.

Sözleri Kosta Kortidis, bestesi Altuğ Akınsel imzası taşıyan özgün oyun müzikleriyle dikkat çeken “Bayanlar Baylar Dario Moreno”, 2019 yılında Kosta Kortidis ve Akın Kaplan tarafından “Bir özgürlük meselesi” sloganıyla kurulan Teatro Rudius’un altıncı prodüksiyonu olarak seyirciyle buluşuyor. Teatro Rudius’un tüm oyunlarının orijinal müziklerine dijital müzik platformlarından erişilebiliyor.

10 Ocak 2025 Cuma akşamı saat 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak tek perdelik “Bayanlar Baylar Dario Moreno”nun biletleri Biletinial’dan ve salonun gişesinden temin edilebilir.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.