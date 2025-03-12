Batur Timi 28 Mart'ta vizyonda

Starworks Productions yapımın üstlendiği proje ve Serkan Dönerin yönetmen koltuğunda oturduğu başrollerinde Selçuk Kılıç Cahit Kayaoğlu , Ali Yerlikaya, Özlem Gezgin ,Mehmet Çelik, Mustafa Zerren , Mikail Kır, Feyza Boz, Mert Aydoğdu , Cem Cesur ,Taner Şahin, Barış Çeliker, Murat Seyfullah Çakal gibi oyuncular yer alıyor.

Batur Timi sinema filmi aksiyon sahneleri ile şimdiden merak ettirdi. Eski dünya kickboks şampiyonu ve bir çok projede yer almış olan Selçuk Kılıç ,Payitaht ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi projelerde dikkatleri üzerine çekmişti.