 Battresh'ten yeni bir performatif sunum

Moda, performans ve çağdaş sanatı bir araya getiren Battresh markası, 28 Mayıs’ta Ada Sanat’ta ikinci sunumunu gerçekleştirdi. The Virgin Angel of the Lost Birth adlı çalışmada, kurucu Battre’nin performatif anlatım diliyle şekillenen çok katmanlı bir kurgu ortaya kondu.

Çalışma, önceki projede yer alan karakterin varoluşunun en erken evresine odaklanarak, kimlik, aidiyet ve beden temalarını melek metaforu üzerinden yorumladı. Sahne, ses, hareket ve ışık tasarımıyla kurulan atmosfer; katılımcılara düşünsel ve duyusal bir deneyim alanı sundu. Battresh, her sunumunda olduğu gibi bu projede de modayı yalnızca estetik bir nesne değil, çok disiplinli bir düşünme zemini olarak ele aldı.

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