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Babalık davası açılan Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi!

Babalık davası açılan Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi! İşte detaylar...

Babalık davası açılan Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi!

2010 yılında Facebook’tan Hacı Sabancı’yla tanıştığını ve görüşmelerinin akabinde Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini ifade eden FD. İsimli kadın, Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

 Babalık davası açılan Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi!

İş insanı, avukatı aracığıyla açıklama yaptı.

Babalık davası açılan Hacı Sabancı'dan ilk açıklama geldi!
İddiaları kabul etmeyen Sabancı, dava açacaklarını söyledi.

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