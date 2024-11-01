Baba-kız 'Çılgın' partide

Pote - Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru, İrem Büğrüoğlu, Çağla Şen, Hacı Ahmet Ak, Ömer Faruk Çavuş, Irmak Topaloğlu, Arda Dalıcı, Naz Beşik, Orçun Soytürk, Ulaş Can Kutlu, Oben Onur, Sinem Buse Elbir, Kaan Arkat, Nazlıcan Turan, İsmail Hocaoğlu, Alphan Yuvalı, Batuhan Çebi, Lina Hourieh yer alırken onlara Mustafa Topaloğlu, Hakan Bilgin, Pınar Özer ve Arzu Yanardağ'ın yer aldığı 'Çılgın Dersane 5 Updated' filminin partisi 888 Private İstanbul'da yapıldı.

Genel yönetmenliği Faruk Aksoy'a, yapımcılığı Plaza Yapım'a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli otururken senaryosu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan imzası taşıyor. Mustafa Topaloğlu, kızı Irmak Topaloğlu ile kamera karşısına geçti.

'İLK PROJEDE BABAMLA OLMAK ÇOK KIYMETLİ'

Mustafa Topaloğlu, "Organik bir komedi. Sette çok güldük. Herkes gülecek. İyi biri çalışma oldu. Faruk Aksoy'a teşekkür ediyorum. Kadro olağanüstüydü" dedi. Kızıyla aynı projede olmasına sanatçı, "Sinema yapmak istiyordu. Çok istedi. Birlikte kısmet oldu" dedi.

Irmak Topaloğlu, "Babamla çok fazla sahnem yoktu. Dört yaşından beri 'Çılgın Dersane' setinde büyüdüm. Şu an 22 yaşındayım babamla aynı projede yer alıyorum. Ne kadar sahnem olmasa da şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk projede babamla olmak çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Arzu Yanardağ, "Güzel bir iş oldu. 8 Kasım'da izleyeceğiz" diye konuştu.

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