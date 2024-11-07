 Ayvalık 4 mevsim turizme kapılarını açtı

Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali iki günlük etkinliklerin ardından sona erdi. Bu yıl Türkiye genelinden çok sayıda STK ve vatandaşın katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Uğur Berk, Ayvalık ve çevresinde dört mevsim turizm etkinliklerinin aralıksız devam ettiği kent olduğunu belirterek "Festival boyunca, şehrimizin kültürel zenginliği ve üretim potansiyelini kamuoyuna anlatma fırsatı bulduk dedi.

DÜNYANIN EN KALİTELİ MARKALARI BURADAN ÇIKIYOR

Ayvalık Ticaret Odası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen festivalde şehrin üretim potansiyeli, yaşayan tarihi şehir kimliği ön plana çıkarılırken, dünyanın en kaliteli zeytinyağı bu yıl ilk kez isme özel üretimle kendini gösterme fırsatı buldu. Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Uğur Berk, Ayvalık'ın su altı ve su üstünde önemli değerlere sahip olduğunu belirterek "Ayvalık körfezi dünyanın ikinci büyük kırmızı mercan yataklarına ev sahipliği yapıyor. Su altı fotoğrafçılığında yeni başlayanlar için önemli bir dalış merkezi konumuna geliyoruz. Su altı etkinlikleri ile birlikte su sporları merkezimiz de çocuklara, gençlere ve kadınlara özel kurslar veriyoruz.Dört mevsim turizm hareketliliğinin eksik olmadığı Ayvalık dünyanın en kaliteli marka zeytinyağının üretim üssü, ekonomisi canlı ve ihracat potansiyeli oldukça yüksek" dedi.

‘Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti’ temasıyla düzenlenen festivalde şehrin gastronomi zenginliği, dört mevsim turizme açık altyapısı ziyaretçilere sergilendiğini söyleyen Berk, etkinlikler boyunca kültür, sanat ve müzik gösterilerinin gelecek yılda daha dolu yapılacağını söyledi.

Festivale katılan 27. Dönem Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Ayvalık'ın 12 ay turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği önemli bir destinasyon merkezi olduğuna dikkat çekerek "Doğal güzellikleri, temiz havası, sağlıklı mutfağı ile ve özellikle de tarihi merkezlere yakınlığı ile hem kültür hem doğa severler için önemli bir ziyaret merkezi" dedi. Yavuz, şehrin en eski zeytinyağı üretim tesisleri arasında yer alan Özgün Zeytinyağı fabrikasında ilk hasat sıkımına katıldı. Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Uğur Berk ile birlikte fabrika yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldı.

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