 Ayta Sözeri'den Aile Arasında müjdesi

Ayta Sözeri, Kıbrıs'taki Chamada Prestige Hotel'de sahneye çıktı.

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, yeni single müjdesi verdi.



Sözeri, "Çalışmaya başladık bakalım, dinleyicilerimiz umarım beğenir. Konserlerim de devam ediyor. Daha sonra da bir cover çalışmam olacak" dedi.



Açıkhava konserlerinin başlayacağını söyleyen Sözeri, "Geçen yıl konseptimiz 'Rüya'ydı, bu sene de Masal olacak. Seyircileri çocukluklarındaki masallara mı götüreceğim, yoksa yeni bir masal mı yaratacağız hep birlikte onu da göreceğiz" dedi.



YENİ DİZİ GELİYOR

12 yıldır hayatında biri olduğunu anlatan şarkıcı, "Beni sevenler aşk hayatımla değil benimle ilgileniyor. O yüzden daha kimse bulamadı. Şarkılarımla, rol aldığım dizilerle ilgileniyor beni sevenler. Bu arada yeni dizi Handan çok yakında geliyor. Herkese masal tadında, sekiz bölümlük bir rüya geliyor. Projede Handan hemşireyi oynuyorum.

Aile Arasında 2'yi de bekliyorum, ne zaman çekeceğimizi bilmiyorum ama. Aynı kadro olacak diye biliyorum. Müzik de oyunculuk da ikisi birden devam edecek. Kendimi çok enerjik hissedersem araya bir de tiyatro koyarım" diye konuştu.



KIBRIS'TAKİ EVİMDE KİTAP YAZACAĞIM

Kıbrıs'tan ev aldığını ifade eden Sözeri, "Burayı çok seviyorum. Uzun süredir gidip, geliyorum, çalışıyorum.

O yüzden yatırım yapmaya karar verdim. Çünkü yaşlanacağım ve kitaplarımı yazacağım, makaleler okuyacağım" dedi.

Kıyafetinin Muammer Ketenci tasarımk olduğunu söyleyen Sözeri, "Ben ona 'Kumaşların efendisi' diyorum" şeklinde konuştu.

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