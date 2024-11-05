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Ayşe Erbulak’tan okuyucuyu sarsacak gerçek hikaye: Aile Cinayetleri

Polisiyenin en üretken kadın yazarlarından Ayşe Erbulak, gerçek bir hikayeyi kaleme aldığı “Aile Cinayetleri”nde şaşırtıcı bir sonla okuyucuyu sarsacak.

Ayşe Erbulak’tan okuyucuyu sarsacak gerçek hikaye: Aile Cinayetleri

Polisiye yazar Ayşe Erbulak’ın Eksik Parça Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Aile Cinayetleri”, raflarda ve web sitelerinde yerini aldı. Ayşe Erbulak yeni kitabında, aile ilişkilerinde görünenin yüzeyselinden derinine, en derinine iniyor.

Bir yaşam, susma ritüeline dönüştüğünde, bunun nelere mal olduğunu okurken şaşırıp çoğu kere kızacaksınız…

Belki katil bu suskunluktan doğacak. Yaşam nerede kırılır? Sorunun cevabını ararken gittikçe katmanlaşan bu cinayet romanı, aile içi ilişkilerin gerisindeki trajediyi, travmaları ve sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Ayşe Erbulak’tan okuyucuyu sarsacak gerçek hikaye: Aile Cinayetleri

Bir ailenin inanılmaz hikayesi, hepimizin başına gelme ihtimali olan bir bakımevinde yaşananların örgüsüyle okuyucuyu sarsacak.

Şehirler, ülkeler arası iletişimden Tarsus’a uzanan hikayede, romanın ve asıl kahramanların gerçek olması, ancak isimlerinin yazar tarafından değiştirilmiş olması da kitabın heyecanını arttırıyor.

Ayşe Erbulak’tan okuyucuyu sarsacak gerçek hikaye: Aile Cinayetleri

“Olayların tamamına yakını hiç konuşulamayan gerçeklerden ibaret. Bir polisiye yazar olarak işin içine “gerçek” cinayeti ben karıştırdım. Ama bu dünyada asıl cinayeti susan insanlar işliyor.”

Ayşe Erbulak 10’ncu kitabı “Aile Cinayetleri”ni, “AİLE” adı altında çocuklara her türlü baskı, eziyet ve tacizi yapan akrabalara, onların susan yakınlarına, susarak çocukluklarını öldüren anne ve babalara adıyor.

Ayşe Erbulak’tan okuyucuyu sarsacak gerçek hikaye: Aile Cinayetleri

Yazar, hazin bir hikayeyi, yaşanmış bir aile dramını, suskunluğun çığlığını, yalanların insan ruhunda açtığı yaraları ustalıkla okura yansıtıyor.

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