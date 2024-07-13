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Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

2016 yılında Anıl Altan ile hayatını birleştiren ve bu mutlu evlilikten ikiz kız çocuklarına sahip olan başarılı oyuncu Pelin Akil, ailece çıktıkları tatilden karelerini peş peşe paylaştı. Güneşin ve denizin tadını çıkaran Akil'in bikinili karelerine beğeni yağdı. İki çocuk annesi Akil'in kusursuz fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

 "Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.  

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

2019'da Alin ve Lina adında ikiz bebekleri dünyaya gelen çift, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

Ailece eğlenceli videolar paylaşan ikili, uzun süredir ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. 

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikiliden Pelin Akil, geçtiğimiz aylarda çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

"BOŞANMA GİBİ BİR DURUMUMUZ ŞU ANDA YOK" 

Akil, "Genelde dediğiniz, ilk defa tek görüyorsunuz. Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

AİLESİYLE TEKNE TATİLİNE ÇIKTI 

Pelin Akil, ailesiyle birlikte tekne tatiline çıktı. 38 yaşındaki Pelin Akil, ailesiyle çıktığı tatilden birçok kare paylaştı.

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

En son Yunanistan’ın Sakız Adası’nda Agia Fotini Beach’ten eşiyle fotoğraflarını paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

Hem güneşin hem de serin suların tadını Pelin Akil bir hayli keyifli hali dikkat çekerken “Maşallah ikiniz de taş gibisiniz” yorumları geldi.

Ayrılacakları iddia edilmişti! Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden tatilde romantik pozlar geldi

 

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