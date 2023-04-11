Yeni Filmi İçin Roman Oldu

Pelin Akil ve eşi Anıl Altan önceki gün bir AVM'de kahve dükkanında görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pelin Akil "Aslında bugün 'Hava Muhalefeti' galasına katılacaktım. Ama gördüğünüz gibi eşyalarımı Anıl yetiştiremedi ve geç kaldım. Artık parasını verip sinemada izleyeceğim. Onun dışında yakın zamanda müzikalim başlıyor. Spor yapıp, provalara gidip ona hazırlanıyorum." dedi.

Anıl Altan ise yaklaşık 5 sinema filminde oynadığını ama hiç birinin henüz vizyona girmediğini söyledi. Son sinema filminde Romanların yaşadıkları zorlukları işlediklerini belirterek "Komik bir iş oldu. Çok seveceğinizden eminim. Yakın zamanda galamızı yapacağız. Bol bol konuşuruz." dedi.

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